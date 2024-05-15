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Голова Харківської ОВА про укріплення: Заплановані на 2023 рік роботи виконані на 100%

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 18:57
Голова Харківської ОВА про укріплення: Заплановані на 2023 рік роботи виконані на 100%
Ілюстративне фото: mil.in.ua

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відреагував на ситуацію з бетонними тетраедрами (трикутниками – УП) на Харківщині та повідомив, що роботи заплановані на 2023 рік повністю були виконані.

Джерело: Синєгубов у соцмережах

Пряма мова: "Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою (колючий дріт - УП) розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, – виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів.

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Частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024-му році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість".

Деталі: За його словами, на фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення.

Синєгубов стверджує, що ці залишки – це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу.

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фото - deepstate

Пряма мова: "Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій.

Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт".

Деталі: Очільник ОВА також акцентує, що походження всіх інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ – це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ.

Що передувало:

Напередодні у пабліках поширили фото, де, як стверджували на околицях Липців були в одному місці скидані тетраедри.

13 травня Синєгубов заявив, що на його доручення має відбутися засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи.

Теми: Харківська область
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