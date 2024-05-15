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Глава Харьковской ОВА об укреплениях: Запланированные на 2023 год работы выполнены на 100%

Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 18:57
Глава Харьковской ОВА об укреплениях: Запланированные на 2023 год работы выполнены на 100%
Иллюстративное фото: mil.in.ua

Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отреагировал на ситуацию с бетонными тетраэдрами (треугольниками – УП) на Харьковщине и сообщил, что работы запланированные на 2023 год полностью были выполнены.

Источник: Синегубов в соцсетях

Прямая речь: "Все работы по установке тетраэдров с йогозой (колючая проволока - УП) рассчитаны на 2023-2024 годы. Задачи, которые ставили военные за 2023 год, – выполнены на 100%. О чем есть соответствующие выводы контролирующих органов.

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Часть работ согласно плану начали выполнять уже в 2024 году, но работы были приостановлены на некоторых участках из-за постоянных обстрелов. Они будут исполнены, когда физически для этого будет возможность".

Детали: По его словам, на распространяемых в сетях фото изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки.

Синегубов утверждает, что эти остатки – это 0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа.

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фото - deepstate

Прямая речь: "То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое "по словам некоторых блогеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий.

Распространение такой дезинформации дискредитирует военных и исполнителей всех оборонных работ.

Детали: Глава ОВА также акцентирует, что происхождение всех информационных вбросов, которые начались ровно в день наступления оккупационных войск на Волчанск – это умышленно направленные волны, кое-где поддерживающие СМИ.

Что предшествовало:

Накануне в пабликах распространили фото, где, как утверждали в окрестностях Липцев, были в одном месте сброшены тетраэдры.

13 мая Синегубов заявил, что по его поручению должно состояться заседание, где все участники строительства фортификационных сооружений в области отчитаются о выполненных работах.

Темы: Харьковская область
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