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Голова Харківської ОВА заявив, що готується звітність щодо фортифікацій в області

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 травня 2024, 23:14
Голова Харківської ОВА заявив, що готується звітність щодо фортифікацій в області
Ілюстративне фото фортифікаційних споруд - Мфноборони України

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на його доручення має відбутися засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи.

Джерело: Синєгубов в соцмережах

Пряма мова: "Щодо фортифікацій Харківщини. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд.

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Кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" прозвітує про виконані роботи".

Деталі: Про результати зустрічі він обіцяє повідомити ЗМІ під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які питання, що хвилюють громадськість.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині. Там тривають інтенсивні бої. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні. Сили оборони спрямовують на Харківщину додаткові резерви.

Триває евакуація цивільного населення з громад прикордоння області.

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі 13 травня запевнив, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з РФ побудували, однак через постійні обстріли "можливо, не так щільно".

Теми: Харківська область
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