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Кількість постраждалих від російського удару по Херсону зросла до 19

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 20:30
Кількість постраждалих від російського удару по Херсону зросла до 19
Фото - ДСНС

Через три російських авіаудари по Центральному району Херсона 15 травня постраждали 19 людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Сьогодні посеред білого дня російські окупанти жорстоко вдарили по Херсону.

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 На Центральний район міста скинули 3 керовані авіаційні бомби. Під вогнем терористів опинилися оселі містян, освітні та медичні заклади. !9 людей травмовані – це 14 жінок, 4 чоловіка та одна дитина.

Найстаршій постраждалій 98 років".

Деталі: За даними Прокудіна, 15-річного хлопця та його батька шпиталізували з легкими пораненнями. У медичних закладах перебувають семеро пацієнтів, з яких троє прооперовані.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Вдень 15 травня російська армія з авіації вдарила по Центральному району Херсона. В ДСНС показали світлини з місця удару в Херсоні. Повідомляють, що через влучання виникло дві пожежі у багатоквартирних будинках за різними адресами.

Теми: Херсонвійна
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