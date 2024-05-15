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Число пострадавших от российского удара по Херсону возросло до 19

Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 20:30
Число пострадавших от российского удара по Херсону возросло до 19
Фото - ГСЧС

Из-за трех российских авиаударов по Центральному району Херсона 15 мая пострадали 19 человек.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Сегодня посреди белого дня российские оккупанты жестоко ударили по Херсону.

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На Центральный район города сбросили 3 управляемые авиационные бомбы. Под огнем террористов оказались дома горожан, образовательные и медицинские учреждения. !9 человек травмированы – это 14 женщин, 4 мужчины и один ребенок.

Старшей пострадавшей 98 лет".

Детали: По данным Прокудина, 15-летнего парня и его отца госпитализировали с легкими ранениями. В медицинских учреждениях находятся семь пациентов, из которых трое прооперированы.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

Днем 15 мая российская армия по авиации ударила по Центральному району Херсона. В ГСЧС показали фотографии с места удара в Херсоне. Сообщают, что из-за попадания возникли два пожара в многоквартирных домах по разным адресам.

Темы: Херсонвойна
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