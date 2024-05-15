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У Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО

Тетяна ОлійникСереда, 15 травня 2024, 23:17
У Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
СЕВАСТОПОЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО getty images

Пізно ввечері 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО по повітряних цілях.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, паблік "Кримський вітер", Міноборони РФ

Деталі: О 22:55 Развожаєв повідомив про те, що в Севастополі працює ППО,  і нібито "збито вже кілька повітряних цілей".

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Місцеві пабліки також повідомляють, що окупанти перекрили рух Кримським мостом.

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Водночас кримські телеграм-канали пишуть про вибухи в районі аеропорту "Бельбек", який вже атакували вночі 15 травня.

Оновлено: Вночі 16 травня Міноборони Росії повідомило, що їхня ППО нібито збила "п'ять оперативно-тактичних ракет" ATACMS над територією окупованого Криму.

Що передувало:

У ніч на 15 травня у Криму була оголошена повітряна тривога, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи в районі аеропорту "Бельбек".

Теми: СевастопольКрим
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