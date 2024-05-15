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В Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО

Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 23:17
В Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
СЕВАСТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО getty images

Поздно вечером 15 мая во временно оккупированном Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО по воздушным целям.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, паблик "Крымский ветер", Минобороны РФ

Детали: В 22:55 Развожаев сообщил о том, что в Севастополе работает ПВО, и якобы "сбито уже несколько воздушных целей".

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Местные паблики также сообщают, что оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

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В то же время, крымские телеграмм-каналы пишут о взрывах в районе аэропорта "Бельбек", который уже атаковали ночью 15 мая.

Обновлено: Ночью 16 мая Минобороны России сообщило, что их ПВО якобы сбила "пять оперативно-тактических ракет" ATACMS над территорией оккупированного Крыма.

Что предшествовало:

В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и слышны взрывы в районе аэропорта "Бельбек".

Темы: СевастопольКрым
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