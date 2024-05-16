Білий дім вважає неприйнятним, що Китай допомагає РФ у війні проти України

У Білому домі назвали "неприйнятним" те, що китайські компанії надають допомогу Росії у війні проти України.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України".

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Деталі: Таким чином Жан-П’єр прокоментувала запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Речниця Білого дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Що передувало: Сполучені Штати радили Китаю припинити підтримку Росії у її агресивній політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносини з Європою.

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