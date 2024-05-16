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Белый дом считает неприемлемым, что Китай помогает РФ в войне против Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 02:28
Белый дом считает неприемлемым, что Китай помогает РФ в войне против Украины
Пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер, фото: Getty Image

В Белом доме назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины".

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Детали: Таким образом Жан-Пьер прокомментировала вопрос о взаимодействии РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Напомним: Соединенные Штаты советовали Китаю прекратить поддержку России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

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Темы: КитайСШАРосcиявойна
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