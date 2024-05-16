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ISW: Росіяни просунулися не більше ніж на 8 км від кордону на півночі Харківщини

Ольга Глущенко Четвер, 16 травня 2024, 04:28
ISW: Росіяни просунулися не більше ніж на 8 км від кордону на півночі Харківщини
карта ISW

Аналітики Інституту вивчення війни оцінюють, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області та мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини.

Джерело: ISW

Деталі: Як зазначають у звіті, темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як окупанти спочатку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські офіційні особи, були менш захищеними.

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Президент України Володимир Зеленський та українські військові заявили, що українські сили частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області, що межує з Росією.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук'янця та Вовчанська, щоб створити плацдарми для подальшого наступу, але українські контратаки, артилерійські удари та удари безпілотників не дозволяють російським військам закріпитися в цих районах.

Представники Харківської обласної адміністрації заявили 15 травня, що постійні російські обстріли унеможливлюють встановлення українськими силами укріплень в межах трьох-п'яти кілометрів від кордону з РФ у Харківській області, і що українські сили побудували першу і другу лінії оборони на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів від кордону, відповідно.

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За оцінками ISW, російські сили просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області.

Окупанти, що діють на території Росії, можуть легко завдавати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу кордону, а заборони на використання наданих Заходом систем озброєння для завдання ударів по тилових російських районах по той бік кордону роблять стаціонарні українські оборонні позиції поблизу кордону вразливими і, можливо, беззахисними.

З 10 травня російські війська змогли досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній, і наразі, схоже, надають перевагу створенню "буферної зони", а не глибокому проникненню на територію Харківської області.

Ключові висновки ISW за 15 травня:

  • Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як окупанти спочатку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські офіційні особи, були менш захищеними.
  • Гельсінська комісія США заявила, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Росії на тлі триваючої російської наступальної операції в Харківській області з боку Росії, хоча офіційні особи США продовжують висловлювати небажання підтримувати такі удари.
  • Керівник Кремля Путін продовжує публічно називати подальшу мобілізацію російської оборонно-промислової бази пріоритетним завданням, одночасно намагаючись заспокоїти можливі внутрішні побоювання щодо негативних наслідків збільшення російських оборонних витрат.
  • Путін особливо відзначив, що російський ОПК повинен підвищити якість російських озброєнь.
  • Російський правитель, ймовірно, стурбований економічними і дипломатичними наслідками скорочення експорту російських озброєнь.
  • Кремль підтвердив призначення командувачів новостворених Московського і Ленінградського військових округів  та інших командувачів військових округів 15 травня.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 15 травня оголосив, що США нададуть Україні "фонд оборонних підприємств" у розмірі двох мільярдів доларів.
  • Як повідомляється, Головне управління військової розвідки  України завдало удару по російській нафтобазі в Ростовській області в ніч з 14 на 15 травня.
  • Кремль продовжує додавати європейських чиновників до російського списку розшуку в рамках зусиль Росії, спрямованих на утвердження юрисдикції російського федерального законодавства над суверенними державами-членами НАТО.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування на півночі Харківської області, поблизу Сіверська та на захід від Донецька.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко 15 травня оцінив, що російським військам вистачить танків і бойових броньованих машин на наступні півтора року бойових дій в Україні за нинішніх темпів їхнього розгортання.

Теми: ISWХарківська областьвійна
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