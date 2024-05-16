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ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 мая 2024, 04:28
ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины
карта ISW

Аналитики Института изучения войны оценивают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.

Источник: ISW

Детали: Как отмечается в отчете, темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжают снижаться после того, как оккупанты сначала захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищенными.

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Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявили, что украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, граничащей с Россией.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются достичь тактических успехов вблизи Лукьянца и Волчанска, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления, но украинские контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников не позволяют российским войскам закрепиться в этих районах.

Представители Харьковской областной администрации заявили 15 мая, что постоянные российские обстрелы делают невозможным установление украинскими силами укреплений в пределах трех-пяти километров от границы с РФ в Харьковской области, и что украинские силы построили первую и вторую линии обороны на расстоянии 12-13 километров и 20 километров от границы, соответственно.

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По оценкам ISW, российские силы продвинулись не более чем на восемь километров от границы в северной части Харьковской области.

Оккупанты, действующие на территории России, могут легко наносить артиллерийские удары по украинским оборонительным позициям вблизи границы, а запреты на использование предоставленных Западом систем вооружения для нанесения ударов по тыловым российским районам по ту сторону границы делают стационарные украинские оборонительные позиции вблизи границы уязвимыми и, возможно, беззащитными.

С 10 мая российские войска смогли достичь тактических успехов на севере Харьковской области в районах, где украинские войска целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий, и сейчас, похоже, предпочитают создавать "буферную зону", а не глубоко проникать на территорию Харьковской области.

Ключевые выводы ISW за 15 мая:

  • Темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжают снижаться после того, как оккупанты сначала захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищенными.
  • Хельсинкская комиссия США заявила, что США должны позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России на фоне продолжающейся российской наступательной операции в Харьковской области со стороны России, хотя официальные лица США продолжают выражать нежелание поддерживать такие удары.
  • Руководитель Кремля Путин продолжает публично называть дальнейшую мобилизацию российской оборонно-промышленной базы приоритетной задачей, одновременно пытаясь успокоить возможные внутренние опасения относительно негативных последствий увеличения российских оборонных расходов.
  • Путин особо отметил, что российский ОПК должен повысить качество российских вооружений.
  • Российский правитель, вероятно, обеспокоен экономическими и дипломатическими последствиями сокращения экспорта российских вооружений.
  • Кремль подтвердил назначение командующих вновь созданных Московского и Ленинградского военных округов и других командующих военных округов 15 мая.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 15 мая объявил, что США предоставят Украине "фонд оборонных предприятий" в размере двух миллиардов долларов.
  • Как сообщается, Главное управление военной разведки Украины нанесло удар по российской нефтебазе в Ростовской области в ночь с 14 на 15 мая.
  • Кремль продолжает добавлять европейских чиновников в российский список розыска в рамках усилий России, направленных на утверждение юрисдикции российского федерального законодательства над суверенными государствами-членами НАТО.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения на севере Харьковской области, вблизи Северска и к западу от Донецка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко 15 мая оценил, что российским войскам хватит танков и боевых бронированных машин на следующие полтора года боевых действий в Украине при нынешних темпах их развертывания.

Темы: ISWХарьковская областьвойна
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