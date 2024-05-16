ISW: Россияне продвинулись не более чем на 8 км от границы на севере Харьковщины

Аналитики Института изучения войны оценивают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.

Источник: ISW

Детали: Как отмечается в отчете, темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжают снижаться после того, как оккупанты сначала захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищенными.

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Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявили, что украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, граничащей с Россией.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются достичь тактических успехов вблизи Лукьянца и Волчанска, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления, но украинские контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников не позволяют российским войскам закрепиться в этих районах.

Представители Харьковской областной администрации заявили 15 мая, что постоянные российские обстрелы делают невозможным установление украинскими силами укреплений в пределах трех-пяти километров от границы с РФ в Харьковской области, и что украинские силы построили первую и вторую линии обороны на расстоянии 12-13 километров и 20 километров от границы, соответственно.

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По оценкам ISW, российские силы продвинулись не более чем на восемь километров от границы в северной части Харьковской области.

Оккупанты, действующие на территории России, могут легко наносить артиллерийские удары по украинским оборонительным позициям вблизи границы, а запреты на использование предоставленных Западом систем вооружения для нанесения ударов по тыловым российским районам по ту сторону границы делают стационарные украинские оборонительные позиции вблизи границы уязвимыми и, возможно, беззащитными.

С 10 мая российские войска смогли достичь тактических успехов на севере Харьковской области в районах, где украинские войска целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий, и сейчас, похоже, предпочитают создавать "буферную зону", а не глубоко проникать на территорию Харьковской области.

Ключевые выводы ISW за 15 мая:

Темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжают снижаться после того, как оккупанты сначала захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищенными.

Хельсинкская комиссия США заявила, что США должны позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России на фоне продолжающейся российской наступательной операции в Харьковской области со стороны России, хотя официальные лица США продолжают выражать нежелание поддерживать такие удары.

Руководитель Кремля Путин продолжает публично называть дальнейшую мобилизацию российской оборонно-промышленной базы приоритетной задачей, одновременно пытаясь успокоить возможные внутренние опасения относительно негативных последствий увеличения российских оборонных расходов.

Путин особо отметил, что российский ОПК должен повысить качество российских вооружений.

Российский правитель, вероятно, обеспокоен экономическими и дипломатическими последствиями сокращения экспорта российских вооружений.

Кремль подтвердил назначение командующих вновь созданных Московского и Ленинградского военных округов и других командующих военных округов 15 мая.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 15 мая объявил, что США предоставят Украине "фонд оборонных предприятий" в размере двух миллиардов долларов.

Как сообщается, Главное управление военной разведки Украины нанесло удар по российской нефтебазе в Ростовской области в ночь с 14 на 15 мая.

Кремль продолжает добавлять европейских чиновников в российский список розыска в рамках усилий России, направленных на утверждение юрисдикции российского федерального законодательства над суверенными государствами-членами НАТО.

Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения на севере Харьковской области, вблизи Северска и к западу от Донецка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко 15 мая оценил, что российским войскам хватит танков и боевых бронированных машин на следующие полтора года боевых действий в Украине при нынешних темпах их развертывания.