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Шри-Ланка хочет вернуть наемников, воюющих на стороне России против Украины

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 22:18
Шри-Ланка хочет вернуть наемников, воюющих на стороне России против Украины
флаг Шри-Линки. фото - getty images

Шри-Ланка отправляет высокопоставленную делегацию в Россию, чтобы обнаружить и вернуть домой своих воюющих против Украины граждан.

Источник: Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия

Детали: Сообщается, что члены делегации будут расследовать судьбы сотни граждан, которые могут участвовать в войне в Украине.

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На территории Шри-Ланки расследование продолжается с начала мая.

Прямая речь министра: "Главная сложность состоит в том, чтобы определить точное количество таких лиц в России. Неофициальные данные свидетельствуют, что в России находятся около 600-800 шриланкийцев".

Детали: По его словам, в состав делегации войдет министр обороны Шри-Ланки Камаль Гунаратне, ранее бывший послом в РФ.

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Reuters утверждает также, что по данным министерства обороны Шри-Ланки, по меньшей мере, 16 военных в отставке погибли в Украине.

За данными агентства, бывшие шриланкийские военнослужащие уже некоторое время регулярно получают приглашение присоединиться к войне России против Украины. Им обещают высокие зарплаты и перспективы обретения российского гражданства. Министерство обороны Шри-Ланки неоднократно предупреждало не соглашаться на мошенничество.

Темы: Шри-ЛанкавойнаРосcия
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