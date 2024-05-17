З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару
На супутникових знімках Plаnеt.соm, зроблених над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня, зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. На знімках компанії Maxar видно, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені.
Джерело: Російська служба Радіо Свобода, розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт в X
Деталі: Ступінь пошкодження літаків та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно, оскільки для порівняння доступний лише знімок за 1 травня.
Українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків.
На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.
З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару pic.twitter.com/MbEGd2HaOp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024ВІДЕО ДНЯ
Доповнено: Розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт опублікував високоякісні знімки наслідків атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму.
На цих знімках компанії Maxar вже у деталях видно залишки літаків.
Тріберт припускає, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені, а один МіГ-29 — пошкоджено.
Також підтверджується ураження цистерн з пально-мастильними матеріалами.
Передісторія:
- Пізно ввечері 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО по повітряних цілях.
- Вночі 16 травня Міноборони Росії повідомило, що їхня ППО нібито збила "п'ять оперативно-тактичних ракет" ATACMS над територією окупованого Криму.
- Канал ASTRA з посиланням на два своїх джерела повідомляв про пожежу на аеродромі, канал "Крымский ветер"стверджував, що нібито було влучання по паливному складу аеродрому.
- Підконтрольна Росії влада в Криму заявляла, що атака була відбита.
- У ніч на 15 травня у Криму була оголошена повітряна тривога, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи.