На супутникових знімках Plаnеt.соm, зроблених над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня, зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. На знімках компанії Maxar видно, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені.

Джерело: Російська служба Радіо Свобода, розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт в X

Деталі: Ступінь пошкодження літаків та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно, оскільки для порівняння доступний лише знімок за 1 травня.

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Українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків.

На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.

З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару pic.twitter.com/MbEGd2HaOp ВІДЕО ДНЯ May 16, 2024

Доповнено: Розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт опублікував високоякісні знімки наслідків атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму.

Фото: Christiaan Triebert

На цих знімках компанії Maxar вже у деталях видно залишки літаків.

Фото: Christiaan Triebert

Тріберт припускає, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені, а один МіГ-29 — пошкоджено.

Фото: Christiaan Triebert

Також підтверджується ураження цистерн з пально-мастильними матеріалами.

Фото: Christiaan Triebert

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