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З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару

Олена ІвашківП'ятниця, 17 травня 2024, 00:22
З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару
Скриншот відео Радіо Свобода

На супутникових знімках Plаnеt.соm, зроблених над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня, зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. На знімках компанії Maxar видно, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені.

Джерело: Російська служба Радіо Свобода, розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт в X 

Деталі: Ступінь пошкодження літаків та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно, оскільки для порівняння доступний лише знімок за 1 травня. 

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Українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків. 

На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.

Доповнено: Розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт опублікував високоякісні знімки наслідків атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму.

 
Фото: Christiaan Triebert

На цих знімках компанії Maxar вже у деталях видно залишки літаків.

 
Фото: Christiaan Triebert

Тріберт припускає, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені, а один МіГ-29 — пошкоджено. 

 
Фото: Christiaan Triebert

Також підтверджується ураження цистерн з пально-мастильними матеріалами.

 
Фото: Christiaan Triebert

Передісторія:

  • Пізно ввечері 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО по повітряних цілях.
  • Вночі 16 травня Міноборони Росії повідомило, що їхня ППО нібито збила "п'ять оперативно-тактичних ракет" ATACMS над територією окупованого Криму.
  • Канал ASTRA з посиланням на два своїх джерела повідомляв про пожежу на аеродромі, канал "Крымский ветер"стверджував, що нібито було влучання по паливному складу аеродрому. 
  • Підконтрольна Росії влада в Криму заявляла, що атака була відбита.
  • У ніч на 15 травня у Криму була оголошена повітряна тривога, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи.

Теми: СевастопольКрим
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