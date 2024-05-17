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Появились спутниковые снимки аэродрома Бельбек в Крыму после ракетного удара

Алена ИвашкивПятница, 17 мая 2024, 00:22
Появились спутниковые снимки аэродрома Бельбек в Крыму после ракетного удара
Скриншот видео Радио Свобода

На спутниковых снимках Plаnеt.соm, сделанных над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая, зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. На снимках компании Maxar видно, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены.

Источник: Русская служба Радио Свобода,  расследователь The New York Кристиан Триберт в X

Детали: Степень повреждения самолетов и количество поврежденных самолетов точно определить сложно, поскольку для сравнения доступен только снимок за 1 мая. 

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Украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов. 

На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов аэродрома.

Дополнено: Расследователь The New York Кристиан Триберт опубликовал высококачественные снимки последствий атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму.

 
Фото: Christiaan Triebert

На этих снимках компании Maxar уже в деталях видны остатки самолетов.

 
Фото: Christiaan Triebert

Триберт предполагает, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 - поврежден. 

 
Фото: Christiaan Triebert

Также подтверждается поражение цистерн с горюче-смазочными материалами.

 
Фото: Christiaan Triebert

Предыстория:

  • Поздно вечером 15 мая во временно оккупированном Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО по воздушным целям.
  • Ночью 16 мая Минобороны России сообщило, что их ПВО якобы сбила "пять оперативно-тактических ракет" ATACMS над территорией оккупированного Крыма.
  • Канал ASTRA со ссылкой на два своих источника сообщал о пожаре на аэродроме, канал "Крымский ветер" утверждал, что якобы было попадание по топливному складу аэродрома. 
  • Подконтрольные России власти в Крыму заявляли, что атака была отбита.
  • В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и слышны взрывы в районе аэропорта "Бельбек".

Темы: СевастопольКрым
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