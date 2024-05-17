Появились спутниковые снимки аэродрома Бельбек в Крыму после ракетного удара

На спутниковых снимках Plаnеt.соm, сделанных над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая, зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. На снимках компании Maxar видно, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены.

Источник: Русская служба Радио Свобода, расследователь The New York Кристиан Триберт в X

Детали: Степень повреждения самолетов и количество поврежденных самолетов точно определить сложно, поскольку для сравнения доступен только снимок за 1 мая.

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Украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов.

На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов аэродрома.

З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару pic.twitter.com/MbEGd2HaOp ВИДЕО ДНЯ May 16, 2024

Дополнено: Расследователь The New York Кристиан Триберт опубликовал высококачественные снимки последствий атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму.

Фото: Christiaan Triebert

На этих снимках компании Maxar уже в деталях видны остатки самолетов.

Фото: Christiaan Triebert

Триберт предполагает, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 - поврежден.

Фото: Christiaan Triebert

Также подтверждается поражение цистерн с горюче-смазочными материалами.

Фото: Christiaan Triebert

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