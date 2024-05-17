Появились спутниковые снимки аэродрома Бельбек в Крыму после ракетного удара
На спутниковых снимках Plаnеt.соm, сделанных над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая, зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. На снимках компании Maxar видно, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены.
Источник: Русская служба Радио Свобода, расследователь The New York Кристиан Триберт в X
Детали: Степень повреждения самолетов и количество поврежденных самолетов точно определить сложно, поскольку для сравнения доступен только снимок за 1 мая.
Украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов.
На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов аэродрома.
З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару pic.twitter.com/MbEGd2HaOp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024ВИДЕО ДНЯ
Дополнено: Расследователь The New York Кристиан Триберт опубликовал высококачественные снимки последствий атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму.
На этих снимках компании Maxar уже в деталях видны остатки самолетов.
Триберт предполагает, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 - поврежден.
Также подтверждается поражение цистерн с горюче-смазочными материалами.
Предыстория:
- Поздно вечером 15 мая во временно оккупированном Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО по воздушным целям.
- Ночью 16 мая Минобороны России сообщило, что их ПВО якобы сбила "пять оперативно-тактических ракет" ATACMS над территорией оккупированного Крыма.
- Канал ASTRA со ссылкой на два своих источника сообщал о пожаре на аэродроме, канал "Крымский ветер" утверждал, что якобы было попадание по топливному складу аэродрома.
- Подконтрольные России власти в Крыму заявляли, что атака была отбита.
- В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и слышны взрывы в районе аэропорта "Бельбек".