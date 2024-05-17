У Севастополі після нічної атаки скасували заняття у школах
Окупаційна влада Севастополя вирішила скасувати заняття у школах і дитсадках після нічної атаки на підстанцію, також повідомляють, що ввели "точкові" відключення світла.
Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram
Пряма мова російського чиновника: "У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та дитячих садках. Розумію, що є діти, яких уже привезли до садочків, − з ними займатимуться вихователі доти, доки малюків не заберуть батьки. Прошу всіх поставитися до ситуації з розумінням".
Деталі: Він також повідомив, що "фахівці роблять усе можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки", але на це знадобиться більше часу − близько доби.
У цей час, за словами Развожаєва, будуть "точкові відключення світла".
"Співробітники комунальних служб докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми якомога швидше", − підсумував окупаційний чиновник.
Передісторія:
- У ніч на 17 травня окупаційна влада Севастополя повідомила про відбиття атаки БпЛА та морських дронів. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.
- Вночі 16 травня Міноборони Росії повідомило, що їхня ППО нібито збила "п'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS" над територією окупованого Криму.
- Канал ASTRA з посиланням на два своїх джерела повідомляв про пожежу на аеродромі, канал "Крымский ветер" стверджував, що нібито було влучання по паливному складу аеродрому. Підконтрольна Росії влада в Криму заявляла, що атаку нібито відбили.
- Пізно ввечері 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО по повітряних цілях.