У Севастополі після нічної атаки скасували заняття у школах

Окупаційна влада Севастополя вирішила скасувати заняття у школах і дитсадках після нічної атаки на підстанцію, також повідомляють, що ввели "точкові" відключення світла.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова російського чиновника: "У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та дитячих садках. Розумію, що є діти, яких уже привезли до садочків, − з ними займатимуться вихователі доти, доки малюків не заберуть батьки. Прошу всіх поставитися до ситуації з розумінням".

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Деталі: Він також повідомив, що "фахівці роблять усе можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки", але на це знадобиться більше часу − близько доби.

У цей час, за словами Развожаєва, будуть "точкові відключення світла".

"Співробітники комунальних служб докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми якомога швидше", − підсумував окупаційний чиновник.

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