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Окупаційна влада заявила про атаку БпЛА і морських дронів у Севастополі: частково зникло світло

Олена ІвашківП'ятниця, 17 травня 2024, 01:42
Окупаційна влада заявила про атаку БпЛА і морських дронів у Севастополі: частково зникло світло
Севастополь, фото: Вікіпедія

У ніч на 17 травня окупаційна влада Севастополя повідомила про відбиття атаки БпЛА та морських дронів. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: За його словами, окупанти збивають дрони стрілецькою зброєю.

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Пряма мова: "Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків цивільній інфраструктурі немає".

Доповнено: Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.

Райони, в яких зникло світло, виділені червоним
Райони, в яких зникло світло, виділені червоним

За їхньою інформацією, можливий об'єкт атаки Балаклавська ТЕС.

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Развожаєв пояснив часткове відключення світла з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". На підстанцію, за його словами, нібито впали уламки збитих БПЛА.

О 3.14 Развожаєв заявив, що окупанти  у різних районах Севастополя відбиваються не лише від безпілотних літальних апаратів, а також безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО по повітряних цілях.
  • Вночі 16 травня Міноборони Росії повідомило, що їхня ППО нібито збила "п'ять оперативно-тактичних ракет" ATACMS над територією окупованого Криму.
  • Канал ASTRA з посиланням на два своїх джерела повідомляв про пожежу на аеродромі, канал "Крымский ветер"стверджував, що нібито було влучання по паливному складу аеродрому. 
  • Підконтрольна Росії влада в Криму заявляла, що атака була відбита.
  • У ніч на 15 травня у Криму була оголошена повітряна тривога, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи.

Теми: КримСевастопольбезпілотники
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