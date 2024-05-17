Окупаційна влада заявила про атаку БпЛА і морських дронів у Севастополі: частково зникло світло
У ніч на 17 травня окупаційна влада Севастополя повідомила про відбиття атаки БпЛА та морських дронів. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.
Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв
Деталі: За його словами, окупанти збивають дрони стрілецькою зброєю.
Пряма мова: "Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків цивільній інфраструктурі немає".
Доповнено: Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.
За їхньою інформацією, можливий об'єкт атаки Балаклавська ТЕС.
Развожаєв пояснив часткове відключення світла з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". На підстанцію, за його словами, нібито впали уламки збитих БПЛА.
О 3.14 Развожаєв заявив, що окупанти у різних районах Севастополя відбиваються не лише від безпілотних літальних апаратів, а також безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.
Передісторія:
- Пізно ввечері 15 травня у тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО по повітряних цілях.
- Вночі 16 травня Міноборони Росії повідомило, що їхня ППО нібито збила "п'ять оперативно-тактичних ракет" ATACMS над територією окупованого Криму.
- Канал ASTRA з посиланням на два своїх джерела повідомляв про пожежу на аеродромі, канал "Крымский ветер"стверджував, що нібито було влучання по паливному складу аеродрому.
- Підконтрольна Росії влада в Криму заявляла, що атака була відбита.
- У ніч на 15 травня у Криму була оголошена повітряна тривога, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи.