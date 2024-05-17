Окупаційна влада заявила про атаку БпЛА і морських дронів у Севастополі: частково зникло світло

У ніч на 17 травня окупаційна влада Севастополя повідомила про відбиття атаки БпЛА та морських дронів. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: За його словами, окупанти збивають дрони стрілецькою зброєю.

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Пряма мова: "Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків цивільній інфраструктурі немає".

Доповнено: Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.

Райони, в яких зникло світло, виділені червоним

За їхньою інформацією, можливий об'єкт атаки Балаклавська ТЕС.

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Развожаєв пояснив часткове відключення світла з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". На підстанцію, за його словами, нібито впали уламки збитих БПЛА.

О 3.14 Развожаєв заявив, що окупанти у різних районах Севастополя відбиваються не лише від безпілотних літальних апаратів, а також безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

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