В Севастополе после ночной атаки отменили занятия в школах
Оккупационные власти Севастополя решили отменить занятия в школах и детсадах после ночной атаки на подстанцию, также сообщается, что введены "точечные" отключения света.
Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram
Прямая речь российского чиновника: "В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики − с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием".
Детали: Он также сообщил, что "специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки", но на это потребуется больше времени − около суток.
В это время, по словам Развожаева, будут "точечные отключения света".
"Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее", − подытожил оккупационный чиновник.
Предыстория:
- В ночь на 17 мая оккупационные власти Севастополя сообщили об отражении атаки БпЛА и морских дронов. В Севастополе и Балаклаве частично пропал свет.
- Ночью 16 мая Минобороны России сообщило, что их ПВО якобы сбила "пять оперативно-тактических ракет ATACMS" над территорией оккупированного Крыма.
- Канал ASTRA со ссылкой на два своих источника сообщал о пожаре на аэродроме, канал "Крымский ветер" утверждал, что якобы было попадание по топливному складу аэродрома. Подконтрольные России власти в Крыму заявляли, что атака якобы была отбита.
- В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и слышны взрывы в районе аэропорта "Бельбек". Поздно вечером 15 мая во временно оккупированном Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО по воздушным целям.