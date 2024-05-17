В Севастополе после ночной атаки отменили занятия в школах

Оккупационные власти Севастополя решили отменить занятия в школах и детсадах после ночной атаки на подстанцию, также сообщается, что введены "точечные" отключения света.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь российского чиновника: "В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики − с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием".

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Детали: Он также сообщил, что "специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки", но на это потребуется больше времени − около суток.

В это время, по словам Развожаева, будут "точечные отключения света".

"Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее", − подытожил оккупационный чиновник.

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