Повітряні сили вночі знищили усі 20 російських "Шахедів", вранці ППО працює на Одещині

Уночі 17 травня росіяни атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Шахед", їх усіх вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей".

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Деталі: Повідомляється, що безпілотники окупанти запускали з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Доповнено: Вранці Повітряні сили повідомили про те, що ворожий БпЛА летить у напрямку Одещини і що працює ППО.

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