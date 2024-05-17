Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Повітряні сили вночі знищили усі 20 російських "Шахедів", вранці ППО працює на Одещині

Ірина БалачукП'ятниця, 17 травня 2024, 07:36
Повітряні сили вночі знищили усі 20 російських Шахедів, вранці ППО працює на Одещині
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 17 травня росіяни атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Шахед", їх усіх вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що безпілотники окупанти запускали з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Доповнено: Вранці Повітряні сили повідомили про те, що ворожий БпЛА летить у напрямку Одещини і що працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Шахед
У Харкові повідомляють про влучання "Шахедів". Ворог атакував місто ракетами
У повітряному просторі України зафіксували "Шахеди", в Харкові та Полтаві було чутно вибухи
Цієї ночі вдалося збити всі 18 "Шахедів", які запустив ворог
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: