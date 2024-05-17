Повітряні сили вночі знищили усі 20 російських "Шахедів", вранці ППО працює на Одещині
Уночі 17 травня росіяни атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Шахед", їх усіх вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей".
Деталі: Повідомляється, що безпілотники окупанти запускали з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Доповнено: Вранці Повітряні сили повідомили про те, що ворожий БпЛА летить у напрямку Одещини і що працює ППО.
Передісторія:
- Увечері 16 травня в повітряному просторі України зафіксували російські ударні БпЛА. У Харкові та Полтаві чули вибухи.