Воздушные силы ночью уничтожили все 20 российских "Шахедов", утром ПВО работает в Одесской области

Ночью 17 мая россияне атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Шахед", их всех удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей".

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Детали: Сообщается, что беспилотники оккупанты запускали из российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.

К отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Дополнено: Утром Воздушные силы сообщили о том, что вражеский БпЛА летит в направлении Одесской области и что работает ПВО.

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