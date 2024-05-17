Воздушные силы ночью уничтожили все 20 российских "Шахедов", утром ПВО работает в Одесской области
Ночью 17 мая россияне атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Шахед", их всех удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей".
Детали: Сообщается, что беспилотники оккупанты запускали из российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.
К отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Дополнено: Утром Воздушные силы сообщили о том, что вражеский БпЛА летит в направлении Одесской области и что работает ПВО.
Предыстория:
- Вечером 16 мая в воздушном пространстве Украины зафиксировали российские ударные БПЛА. В Харькове и Полтаве слышали взрывы.