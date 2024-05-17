Сили оборони знищили 2 російські літаки і гелікоптер − Генштаб

Знищені російські літаки на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Фото з Х Christiaan Triebert

Сили оборони за добу знешкодили 1 410 окупантів та знищили понад 180 одиниць ворожої техніки, зокрема, 2 літаки і 1 гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 489 870 (+1 410) осіб,

танків − 7 547 (+18) од,

бойових броньованих машин − 14 552 (+14) од,

артилерійських систем − 12 603 (+38) од,

РСЗВ − 1 071 (+1) од,

засобів ППО − 800 (+2) од,

літаків − 353 (+2) од,

гелікоптерів − 326 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 073 (+45) од,

крилатих ракет − 2 200 (+0) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 104 (+56) од,

спеціальної техніки − 2 062 (+7) од.

Дані уточнюються.

Жодних деталей про знищену російську авіацію Генштаб не наводить. Напередодні про збиті літаки і гелікоптер не повідомлялося. Можливо, йдеться про уточнені втрати росіян після ударів по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 15 та 16 травня.