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Сили оборони знищили 2 російські літаки і гелікоптер − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 17 травня 2024, 08:01
Сили оборони знищили 2 російські літаки і гелікоптер − Генштаб
Знищені російські літаки на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Фото з Х Christiaan Triebert

Сили оборони за добу знешкодили 1 410 окупантів та знищили понад 180 одиниць ворожої техніки, зокрема, 2 літаки і 1 гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 489 870 (+1 410) осіб,
  • танків − 7 547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 14 552 (+14) од,
  • артилерійських систем − 12 603 (+38) од,
  • РСЗВ − 1 071 (+1) од,
  • засобів ППО − 800 (+2) од,
  • літаків − 353 (+2) од,
  • гелікоптерів − 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 073 (+45) од,
  • крилатих ракет − 2 200 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 104 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 062 (+7) од.

Дані уточнюються.

Жодних деталей про знищену російську авіацію Генштаб не наводить. Напередодні про збиті літаки і гелікоптер не повідомлялося. Можливо, йдеться про уточнені втрати росіян після ударів по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 15 та 16 травня.

Теми: втрати у війніРосія
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