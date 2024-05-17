Силы обороны уничтожили 2 российских самолета и вертолет − Генштаб
Пятница, 17 мая 2024, 08:01
Силы обороны за сутки обезвредили 1 410 оккупантов и уничтожили более 180 единиц вражеской техники, в частности, 2 самолета и 1 вертолет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 489 870 (+1 410) человек,
- танков − 7 547 (+18) ед,
- боевых бронированных машин − 14 552 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед,
- РСЗО − 1 071 (+1) ед,
- средств ПВО − 800 (+2) ед,
- самолетов − 353 (+2) ед,
- вертолетов − 326 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 073 (+45) ед,
- крылатых ракет − 2 200 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед,
- специальной техники − 2 062 (+7) ед.
Данные уточняются.
Никаких деталей об уничтоженной российской авиации Генштаб не приводит. Накануне о сбитых самолетах и вертолетах не сообщалось. Возможно, речь идет об уточненных потерях россиян после ударов по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 15 и 16 мая.