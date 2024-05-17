Силы обороны уничтожили 2 российских самолета и вертолет − Генштаб

Уничтоженные российские самолеты на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Фото из Х Christiaan Triebert

Силы обороны за сутки обезвредили 1 410 оккупантов и уничтожили более 180 единиц вражеской техники, в частности, 2 самолета и 1 вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 489 870 (+1 410) человек,

танков − 7 547 (+18) ед,

боевых бронированных машин − 14 552 (+14) ед,

артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед,

РСЗО − 1 071 (+1) ед,

средств ПВО − 800 (+2) ед,

самолетов − 353 (+2) ед,

вертолетов − 326 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 073 (+45) ед,

крылатых ракет − 2 200 (+0) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед,

специальной техники − 2 062 (+7) ед.

Данные уточняются.

Никаких деталей об уничтоженной российской авиации Генштаб не приводит. Накануне о сбитых самолетах и вертолетах не сообщалось. Возможно, речь идет об уточненных потерях россиян после ударов по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 15 и 16 мая.