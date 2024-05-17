В Міноборони кажуть, що е-кабінет для військовозобовʼязаних має запрацювати з 18 травня

Електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку матимуть змогу оновити дані, має запрацювати від 18 травня – дня набуття чинності закону про вдосконалення мобілізації.

Джерело: речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Має запрацювати. Але слід зазначити, що це буде така mvp-версія так звана (версія продукту із мінімальним набором функцій – ред.). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання".

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Деталі: Речник каже, що вже бачив та гортав новий застосунок, і запевняє, що з його допомогою оновити дані можна буде дуже швидко.

Пряма мова: "Запрацює так чи інакше електронний кабінет, і впродовж 60 днів цей обовʼязок про уточнення своїх даних можна буде виконати за 10–15 хвилин у смартфоні. Я бачив уже цю версію, погортав її на телефоні. І там усе максимально просто. ІD-банкінг, і далі просто тебе ідентифікують, ти реєструєшся і все дуже швидко заповнюєш. Ну і за великим рахунком – проста процедура для будь-якої людини, яка використовує застосунки. А це буде застосунок "Резерв+". І відповідно, мені здається, це найбільш такий простий шлях, особливо для молоді, яка просто таки живе фактично у смартфонах".

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