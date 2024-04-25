За кордоном повістки вручати не будуть – речник Міноборони

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним.

Джерело: речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – ред.) виглядає доволі нереальним".

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Деталі: Речник МОУ пояснює, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. На уточнююче запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, Лазуткін відповів:

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані – ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет".

Водночас сам електронний кабінет зараз знаходиться на етапі розробки. За словами Лазуткіна, робиться все можливе, щоб він запрацював у червні.

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Пряма мова: "Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була…На етапі активної розробки (електронний кабінет – ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні (запрацює електронний кабінет – ред.), і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета".

Деталі: Водночас проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Йдеться про оновлення даних, передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.

Що передувало: Уряд України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Відповідно до постанови уряду від 23 квітня 2024 року чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи лише на території України.

Від 23 квітня МЗС України обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за кордоном, включно з оформленням заявок на отримання закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснили в міністерстві, це пов’язано з ухваленням Верховною Радою закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.