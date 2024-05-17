Сирський перевірив бойові частини на Сумщині, де очікується наступ РФ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський перевірив бойові частини Сил оборони на Сумському напрямку.

Джерело: головком у Facebook

Пряма мова: "Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

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Регулярно доповідаю президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань".

Деталі: За словами Сирського, керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні проблемних питань.

Нагадаємо: За даними ГУР МОУ, крім наступу на Харківщині росіяни планували подібну операцію і в Сумській області.

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За словами очільника військової розвідки Кирила Буданова, станом на зараз невеликі угруповання сил окупанти утримують у прикордонні (місто Суджа з боку РФ), але ситуація допоки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану.