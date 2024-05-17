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Сырский проверил боевые части на Сумщине, где ожидается наступление РФ

Валентина РоманенкоПятница, 17 мая 2024, 12:07
Сырский проверил боевые части на Сумщине, где ожидается наступление РФ
иллюстративное фото из Facebook Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский проверил боевые части Сил обороны на Сумском направлении.

Источник: главком в Facebook

Прямая речь: "Объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении.

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Регулярно докладываю президенту Украины о ситуации и ходе выполнения указанных задач".

Детали: По словам Сырского, руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении проблемных вопросов.

Напомним: По данным ГУР МОУ, кроме наступления на Харьковщине россияне планировали подобную операцию и в Сумской области.

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По словам главы военной разведки Кирилла Буданова, по состоянию на сейчас небольшие группировки сил оккупанты удерживают в приграничье (город Суджа со стороны РФ), но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана.

Темы: Сумская областьвойнаСырский
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