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Буданов: На Харківщині ситуація стабілізується, на Сумщину ворог не потикався

Валентина РоманенкоВівторок, 14 травня 2024, 11:14
Буданов: На Харківщині ситуація стабілізується, на Сумщину ворог не потикався
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За  оцінкою очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, ситуація з російським вторгненням на Харківщині стабілізувалася, Сили оборони будуть вибивати противника з території, на Сумщині активізації наразі не спостерігається.

Джерело: Буданов в ефірі національного телемарафону 14 травня

Пряма мова: "Зараз триває фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Сказати, що ворог має значний успіх – це неправда. Разом із тим треба пам’ятати, що ситуація доволі напружена, дуже швидко змінюється. Проте ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації.

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Тобто противник в принципі вже заблокований на тих рубежах, куди він зміг зайти, триває операція Сил оборони України з подальшої стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави.

Що стосується Сумщини.  Росіяни насправді з самого початку планували подібну операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні (місто Суджа з боку РФ), але ситуація допоки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану".

Деталі: На уточнююче запитання ведучого, коли ворог може почати відступати керівник ГУР зазначив, що противника сам по собі не відступить, його потрібно вибивати. Тож – бої триватимуть. Водночас Буданов наголосив, що ситуація, станом на зараз "не є якоюсь катастрофічною".

ВІДЕО ДНЯ

На думку очільника ГУР, головна мета нинішньої операції РФ у прикордонні – ІПСО, щоб створити хаос і паніку.

Передісторія:

Теми: Харківська областьСумська областьвійнаБуданов
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