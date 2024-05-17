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Севастополь, Туапсе, Новоросійськ: окупанти переконують, що відбили атаку 108 українських БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 17 травня 2024, 08:45
Севастополь, Туапсе, Новоросійськ: окупанти переконують, що відбили атаку 108 українських БПЛА
Пожар в Туапсе. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "Осторожно новости"

Російське Міноборони заявило, що вночі 17 травня територію РФ і тимчасово окупованого Криму нібито атакували 108 українських повітряних і морських дронів і що нібито всіх їх збили.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Російське відомство запевняє, що всі БПЛА і безекіпажні катери ВМС України нібито вдалося або перехопити, або знищити.

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Дослівно Міноборони РФ: "Черговими засобами ППО знищено і перехоплено 51 БПЛА над територією Кримського півострова, 44 БПЛА над територією Краснодарського краю, 6 БПЛА над територією Бєлгородської області та 1 БПЛА над територією Курської області. Протягом ночі морською авіацією та патрульними катерами Чорноморського флоту знищено 6 безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря".

Деталі: Інформація, яку публікує російське Міноборони, йде в розріз із тим, що публікують російські пабліки та місцева влада. 

Зокрема, повідомлялося, що в Новоросійську Краснодарського краю Росії в ніч на 17 травня прогриміли потужні вибухи. Під ударом були порт і нафтобаза. На відео, які публікують російські Telegram-канали, видно пожежу. Місцеві жителі повідомляли про атаку на Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснафти. Також писали, що в місті зникло світло. "Прильоти" підтверджували і російські "воєнкори".  

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Жителі вночі повідомляли, що порт був знеструмлений, а рух вулицею Магістральною повністю перекритий. 

 
Пожежа у Новоросійську
Фото з Telegram-каналу Astra

Адміністрація Новоросійська заборонила жителям виходити з дому, батьки місцевих школярів вранці почали отримувати повідомлення, що дітям не потрібно йти до навчальних закладів. При цьому влада традиційно заявила про "безуспішну спробу атаки" і про збиття 10 БПЛА.

Повідомлялося, що 2 БПЛА атакували нафтопереробний завод в Туапсе Краснодарського краю Росії

 
Пожежа у Туапсе
Фото з Telegram-каналу Astra

На території НПЗ виникла пожежа. 

Губернатор Бєлгородської області РФ Геннадій Гладков заявив, що дрони атакували відразу кілька населених пунктів у регіоні. За його словами, один із безпілотників влучив у автозаправну станцію поруч із селом Безсонівка. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. 

 
Пожежа у Бєлгородській області РФ
Фото з Telegram-каналу "Жесть Белгород"

Окупаційна влада Севастополя також повідомляла про відбиття атаки БпЛА і морських дронів. У Севастополі та Балаклаві частково зникло світло.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв запевняв, що кілька дронів нібито знищили і що "шкоди цивільній інфраструктурі немає". А часткове відключення світла він пояснив відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь", на яку нібито впали уламки збитих БПЛА.

Водночас Развожев ухвалив рішення скасувати заняття у школах і дитсадках Севастополя і заявив, що на відновлення роботи підстанції "Севастополь" знадобиться близько доби.

Теми: безпілотникиРосіяКрим
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