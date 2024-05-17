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У британській розвідці вважають, що заміна Шойгу не змінить ситуацію на війні в Україні

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 17 травня 2024, 13:07
У британській розвідці вважають, що заміна Шойгу не змінить ситуацію на війні в Україні
сергій шойгу та володимир путін. фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії проаналізувала нещодавне звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу і призначення замість нього Андрія Білоусова. Дійшла висновку, що ця перестановка не матиме ефекту на перебіг війни в Україні.

Джерело: розвідувальний огляд британського Міноборони за 17 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У відомстві нагадали, що Бєлоусов є економістом без армійського бекграунду. До цього він обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра, а перед цим працював помічником президента РФ з економічних питань.

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У розвідці припускають, що Бєлоусова призначили в Міноборони РФ для забезпечення більшої ефективності оборонних витрат і тіснішої координації між оборонними галузями та потребами збройних сил РФ.

"Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському Міністерстві оборони та збройних силах", – йдеться в огляді.

У розвідці припускають, що зміна міністра оборони РФ навряд чи матиме значний негайний вплив на перебіг російської війни в Україні.

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"Оскільки Путін також оголосив, що не буде жодних змін у призначенні вищого керівництва Генерального штабу, нинішній російський підхід до війни, ймовірно, продовжуватиметься", – додали британські аналітики.

Нагадаємо: Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійняв посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева.

Коментуючи кадрові ротації Кремля, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що новий очільник російського Міноборони Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна.

У Держдепі заявили, що перестановки в російському Міноборони свідчать про те, що кремлівський правитель Владімір Путін хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України.

Теми: війнарозвідкаВелика БританіяРосія
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