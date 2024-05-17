В британской разведке считают, что замена Шойгу не изменит ситуацию на войне в Украине

Разведка Великобритании проанализировала недавнее увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение вместо него Андрея Белоусова. Пришла к выводу, что эта перестановка не окажет эффекта на ход войны в Украине.

Источник: разведывательный обзор британского Минобороны за 17 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: В ведомстве напомнили, что Белоусов – экономист без армейского бэкграунда. До этого он занимал должность первого вице-премьера, а перед этим работал помощником президента РФ по экономическим вопросам.

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В разведке предполагают, что Белоусов был назначен в Минобороны РФ для обеспечения большей эффективности оборонных расходов и более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями вооруженных сил РФ.

"Это может оказаться чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском Министерстве обороны и вооруженных силах", – говорится в обзоре.

В разведке предполагают, что смена министра обороны РФ вряд ли окажет значительное немедленное влияние на ход российской войны в Украине.

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"Поскольку Путин также объявил, что не будет никаких изменений в назначении высшего руководства Генерального штаба, нынешний российский подход к войне, вероятно, будет продолжаться", – добавили британские аналитики.

Напомним: Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу занял должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что новый глава российского Минобороны Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.

В Госдепе заявили, что перестановки в российском Минобороны свидетельствуют о том, что кремлевский правитель Владимир Путин хочет продолжать свою захватническую войну против Украины.