Генштаб: Найактивніше ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках

Найбільш активно російські війська на цей час діють на Покровському та Курахівському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у соцмережах станом на 13:30

Деталі: На Покровському напрямку наші воїни відбили 14 атак. Найгарячіше – біля Новоолександрівки.

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На Курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону, зокрема в районах Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Водяного. Біля останнього ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Ситуація контрольована.

За інформацією військових, ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Чернігівщини та Сумщини – зокрема, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Угроїди, Містки, Іскрисківщина та Попівка.

На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники задіювали авіацію – били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини.

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На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку також відбито п’ять атак окупантів.

На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру.

На Времівському напрямку противник вже двічі намагався покращити тактичне положення в районі Старомайорського. Успіху не мав, дані уточнюються.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак противника неподалік Кринок. Там же, та по району Тягинки окупанти били з РСЗВ. Втрат позицій не допущено.

Дослівно: "Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримають ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника".

Що передувало: Як раніше повідомляв головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.