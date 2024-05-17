Генштаб: Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях
Наиболее активно российские войска в настоящее время действуют на Покровском и Кураховском направлениях. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток российские оккупанты атак не проводили.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в соцсетях по состоянию на 13:30
Детали: На Покровском направлении украинские воины отбили 14 атак. Горячее всего - у Новоалександровки.
На Кураховском направлении оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону, в частности в районах Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Водяного. Возле последнего враг действовал при поддержке штурмовой авиации. Ситуация контролируемая.
По информации военных, враг не прекращает терроризировать гражданское население Черниговщины и Сумщины - в частности, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Угроиды, Мостки, Искрисковщина и Поповка.
На Харьковском направлении отбита вражеская атака в районе села Старица. Захватчики задействовали авиацию - били по районам Гарбузовки и Белого Колодезя. Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.
На Купянском направлении были пять попыток противника улучшить тактическое положение у Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки. Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируется.
На Северском направлении также отражено пять атак оккупантов.
На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Часового Яра.
На Времовском направлении противник уже дважды пытался улучшить тактическое положение в районе Старомайорского. Успеха не имел, данные уточняются.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак противника неподалеку Крынок. Там же, и по району Тягинки оккупанты били из РСЗО. Потерь позиций не допущено.
Дословно: "Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держат врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника".
Что предшествовало: Как ранее сообщал главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.