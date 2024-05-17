Генштаб: Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях

Наиболее активно российские войска в настоящее время действуют на Покровском и Кураховском направлениях. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток российские оккупанты атак не проводили.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в соцсетях по состоянию на 13:30

Детали: На Покровском направлении украинские воины отбили 14 атак. Горячее всего - у Новоалександровки.

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На Кураховском направлении оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону, в частности в районах Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Водяного. Возле последнего враг действовал при поддержке штурмовой авиации. Ситуация контролируемая.

По информации военных, враг не прекращает терроризировать гражданское население Черниговщины и Сумщины - в частности, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Угроиды, Мостки, Искрисковщина и Поповка.

На Харьковском направлении отбита вражеская атака в районе села Старица. Захватчики задействовали авиацию - били по районам Гарбузовки и Белого Колодезя. Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

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На Купянском направлении были пять попыток противника улучшить тактическое положение у Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки. Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируется.

На Северском направлении также отражено пять атак оккупантов.

На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Часового Яра.

На Времовском направлении противник уже дважды пытался улучшить тактическое положение в районе Старомайорского. Успеха не имел, данные уточняются.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак противника неподалеку Крынок. Там же, и по району Тягинки оккупанты били из РСЗО. Потерь позиций не допущено.

Дословно: "Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держат врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника".

Что предшествовало: Как ранее сообщал главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.