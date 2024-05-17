Сирський: Росіяни на Харківщині розширили зону бойових дій на 70 км

Російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у соцмережах

Деталі: За його словами, у зв’язку з ускладненням ситуації на сході України він декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

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Сирській каже, що основні зусилля тут ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Із цією метою ворог створив і значно посилив оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

За словами головнокомандувача, росіяни розпочали наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітили перекидання сюди українських військ, однак їм "не вдалось прорвати нашу оборону".

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Сирський прогнозує важкі бої та каже, що ворог до цього готується.

Пряма мова: "За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків".

Деталі: На думку головнокомандувача, українська армія повинна максимально ефективно використовувати свою перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. "Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота", - зауважив він.

Крім того, Сирський попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії в Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, "на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони".

За його словами, харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім, чим можуть.

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