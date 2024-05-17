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Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених

Анастасія ПроцП'ятниця, 17 травня 2024, 16:02
Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених до лав Збройних сил України.

Джерело: картка законопроєкту №11079-1

Деталі: Цей закон передбачає можливість для засуджених вийти на волю за умовно-достроковим звільненням для військової служби за контрактом.

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Вирішувати, чи можна звільняти людину умовно-достроково заради мобілізації, буде суд на підставі погоджень медичної комісії, ТЦК і військової частини, де ця людина буде служити.

Засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство мобілізуватися не зможуть. 

Також до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також особи, котрі займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри. 

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Закон передбачає, що контракт таких військовослужбовців закінчиться із закінченням особливого періоду військової служби, або оголошенням рішення про демобілізацію. Відпустку таким військовослужбовцям не надаватимуть.

Передісторія:

  • 13 березня в Верховній Раді зареєстрували законодавчу ініціативу, покликану внести зміни до законодавства про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом в особливий період.
  • 8 травня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.

Теми: Зеленськиймобілізація
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