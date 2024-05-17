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Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных

Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 16:02
Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных в ряды Вооруженных сил Украины.

Источник: карточка законопроекта №11079-1

Детали: Этот закон предусматривает возможность для осужденных выйти на свободу по условно-досрочному освобождению для военной службы по контракту.

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Решать, можно ли освобождать человека условно-досрочно ради мобилизации, будет исключительно суд на основании согласований медицинской комиссии, ТЦК и воинской части, где этот человек будет служить.

Осужденных за умышленное убийство двух или более людей, изнасилование, сексуальное насилие мобилизоваться не смогут.

Также в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также лица, которые занимали особо ответственное положение - в частности, депутаты и министры.

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Закон предусматривает, что контракт таких военнослужащих закончится с окончанием особого периода военной службы, или объявлением решения о демобилизации. Отпуск таким военнослужащим не будут предоставлять.

Предыстория:

  • 13 марта в Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, призванную внести изменения в законодательство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период.
  • 8 мая Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.

Темы: Зеленскиймобилизация
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