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Удари КАБами по Харкову: кількість жертв зросла до 3, а поранених – до 28

Валентина Романенко, Анастасія ПроцП'ятниця, 17 травня 2024, 21:01
Удари КАБами по Харкову: кількість жертв зросла до 3, а поранених – до 28
фото Нацполіції

У Харкові до трьох зросла кількість загиблих від ударів керованими авіаційними бомбами. Також збільшилась кількість поранених — їх вже 28.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих".

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Деталі: Станом на 17.40 Синєгубов повідомляв про 19 постраждалих людей. Серед них було 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. Зазначалось, що 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому.

Як уточнив очільник області, загиблі двоє чоловіків були віком близько 45 років.

Оновлено: О 20.32 Терехов написав, що кількість поранених та вбитих через російську атаку зросла.

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"Вбитих росіянами троє, поранених 28".

Що передувало: 17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Виникли пожежі, дані про жертви та постраждалих уточнюються.

Теми: Харківвійна
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