Удары КАБами по Харькову: количество жертв возросло до 3, а раненых - до 28

В Харькове до трех возросло количество погибших от ударов управляемыми авиационными бомбами. Также увеличилось количество раненых - их уже 28.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "25 раненых. Погибших двое. И еще двое спасенных".

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Детали: По состоянию на 17.40 Синегубов сообщал о 19 пострадавших людях. Среди них было 18 мужчин и 1 женщина. Возраст от 20 до 60 лет. Отмечалось, что 4 человека в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем.

Как уточнил глава области, погибшие двое мужчин были в возрасте около 45 лет.

Обновлено: В 20.32 Терехов написал, что количество раненых и убитых из-за российской атаки возросло.

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"Убитых россиянами трое, раненых 28".

Что предшествовало: 17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова.

Возникли пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.