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Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 19:20
Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8
скриншот з відео поліції

Стало відомо, що від російського удару по Одеському району вдень 17 травня загинула людина, ще 8 людей поранені.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ГУНП в Одеській області

Пряма мова: "На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким.

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Кількість поранених збільшилася до восьми осіб".

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Деталі: За даними ОВА, пʼятеро поранених у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим надали допомогу на місці.

Оновлено: У МВС повідомили, що триває ліквідація наслідків удару. Фото - ДСНС Одещини

 
Фото - ДСНС Одещини
 
Фото - ДСНС Одещини
 
Фото - ДСНС Одещини
 
Фото - ДСНС Одещини
 
Фото - ДСНС Одещини

Що передувало:

  • 17 травня в Одеському районі на місці влучання однієї з російських ракет спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Теми: Одесаракетний ударвійнажертви
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