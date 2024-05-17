Стало відомо, що від російського удару по Одеському району вдень 17 травня загинула людина, ще 8 людей поранені.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ГУНП в Одеській області

Пряма мова: "На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким.

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Кількість поранених збільшилася до восьми осіб".

Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8

Відео: ГУНП в Одеській області pic.twitter.com/sobcJHRF2h — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

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Деталі: За даними ОВА, пʼятеро поранених у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим надали допомогу на місці.

Оновлено: У МВС повідомили, що триває ліквідація наслідків удару. Фото - ДСНС Одещини

Фото - ДСНС Одещини

Фото - ДСНС Одещини

Фото - ДСНС Одещини

Фото - ДСНС Одещини

Фото - ДСНС Одещини

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