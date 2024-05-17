Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8
Стало відомо, що від російського удару по Одеському району вдень 17 травня загинула людина, ще 8 людей поранені.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ГУНП в Одеській області
Пряма мова: "На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким.
Кількість поранених збільшилася до восьми осіб".
Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024
Відео: ГУНП в Одеській області pic.twitter.com/sobcJHRF2h
Деталі: За даними ОВА, пʼятеро поранених у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим надали допомогу на місці.
Оновлено: У МВС повідомили, що триває ліквідація наслідків удару. Фото - ДСНС Одещини
Що передувало:
- 17 травня в Одеському районі на місці влучання однієї з російських ракет спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.