От российского удара по Одесщине погиб человек. Число пострадавших возросло до 8

Стало известно, что от российского удара по Одесскому району днем 17 мая погиб человек, еще 8 человек ранены.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГУНП в Одесской области

Прямая речь: "К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек. Искренние соболезнования родным и близким.

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Число раненых увеличилось до восьми человек".

Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8

Відео: ГУНП в Одеській області pic.twitter.com/sobcJHRF2h — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

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Детали: По данным ОВА, пять раненых в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим оказали помощь на месте.

Обновлено: В МВД сообщили, что идет ликвидация последствий удара.

Фото - ГСЧС Одесской области

Фото - ГСЧС Одесской области

Фото - ГСЧС Одесской области

Фото - ГСЧС Одесской области

Фото - ГСЧС Одесской области

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