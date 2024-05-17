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От российского удара по Одесщине погиб человек. Число пострадавших возросло до 8

Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 19:20
От российского удара по Одесщине погиб человек. Число пострадавших возросло до 8
скриншот из видео полиции

Стало известно, что от российского удара по Одесскому району днем 17 мая погиб человек, еще 8 человек ранены.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГУНП в Одесской области

Прямая речь: "К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек. Искренние соболезнования родным и близким.

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Число раненых увеличилось до восьми человек".

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Детали: По данным ОВА, пять раненых в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим оказали помощь на месте.

Обновлено: В МВД сообщили, что идет ликвидация последствий удара. 

 
Фото - ГСЧС Одесской области
 
Фото - ГСЧС Одесской области
 
Фото - ГСЧС Одесской области
 
Фото - ГСЧС Одесской области
 
Фото - ГСЧС Одесской области

Что предшествовало:

  • 17 мая в Одесском районе на месте попадания одной из российских ракет вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.

Темы: Одессаракетный ударвойнажертвы
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