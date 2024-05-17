От российского удара по Одесщине погиб человек. Число пострадавших возросло до 8
Стало известно, что от российского удара по Одесскому району днем 17 мая погиб человек, еще 8 человек ранены.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГУНП в Одесской области
Прямая речь: "К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек. Искренние соболезнования родным и близким.
Число раненых увеличилось до восьми человек".
Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024
Відео: ГУНП в Одеській області pic.twitter.com/sobcJHRF2h
Детали: По данным ОВА, пять раненых в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим оказали помощь на месте.
Обновлено: В МВД сообщили, что идет ликвидация последствий удара.
Что предшествовало:
- 17 мая в Одесском районе на месте попадания одной из российских ракет вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура.