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У Білому домі прокоментували обійми Сі і Путіна  

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 00:56
У Білому домі прокоментували обійми Сі і Путіна  
Володимир Путін та Сі Цзіньпін, фото: Getty Images

Сполучені Штати серйозно ставляться до того, як розвиваються відносини між Росією й Китаєм та уважно стежать за цим процесом. Так прокоментував радник Білого дому Джон Кірбі запитання про те, який сигнал могли надіслати лідери двох країн, коли продемонстрували теплі обійми під час зустрічі в Пекіні.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Я залишу можливість цим двом чоловікам говорити про те, чому вони вважають нормальним обіймати один одного. Але я просто скажу, що ми серйозно ставимося до викликів з боку обох цих країн, які вони представляють, і ми серйозно ставимося до відносин, що розвиваються між ними.

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Що є спільним у них, так це бажання кинути виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, кинути виклик мережі альянсів і партнерств".

Деталі: Кірбі зауважив, що Росія й Китай чинять дії, які суперечать інтересам національної безпеки США, а також союзників та партнерів. І хоча Путін та Сі демонструють прагнення розвивати свої відносини, вони водночас не можуть похизуватися довгою історією цих відносин та високим рівнем довіри.

Водночас, він зауважив, що в Вашингтоні не були здивованими результатами зустрічі Путіна й Сі та продовжують уважно стежити за розвитком відносин цих двох країн.

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Теми: Путін
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