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В Белом доме прокомментировали объятия Си и Путина

Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 00:56
В Белом доме прокомментировали объятия Си и Путина
Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото: Getty Images

Соединенные Штаты серьезно относятся к тому, как развиваются отношения между Россией и Китаем и внимательно следят за этим процессом. Так прокомментировал советник Белого дома Джон Кирби вопрос о том, какой сигнал могли послать лидеры двух стран, когда продемонстрировали теплые объятия во время встречи в Пекине.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Я оставлю возможность этим двум мужчинам говорить о том, почему они считают нормальным обнимать друг друга. Но я просто скажу, что мы серьезно относимся к вызовам со стороны обеих этих стран, которые они представляют, и мы серьезно относимся к отношениям, развивающимся между ними.

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Что является общим у них, так это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, бросить вызов сети альянсов и партнерств".

Детали: Кирби отметил, что Россия и Китай совершают действия, которые противоречат интересам национальной безопасности США, а также союзников и партнеров. И хотя Путин и Си демонстрируют стремление развивать свои отношения, они одновременно не могут похвастаться долгой историей этих отношений и высоким уровнем доверия.

В то же время, он отметил, что в Вашингтоне не были удивлены результатами встречи Путина и Си и продолжают внимательно следить за развитием отношений этих двух стран.

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Темы: Путин
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