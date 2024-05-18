В Белом доме прокомментировали объятия Си и Путина

Соединенные Штаты серьезно относятся к тому, как развиваются отношения между Россией и Китаем и внимательно следят за этим процессом. Так прокомментировал советник Белого дома Джон Кирби вопрос о том, какой сигнал могли послать лидеры двух стран, когда продемонстрировали теплые объятия во время встречи в Пекине.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Я оставлю возможность этим двум мужчинам говорить о том, почему они считают нормальным обнимать друг друга. Но я просто скажу, что мы серьезно относимся к вызовам со стороны обеих этих стран, которые они представляют, и мы серьезно относимся к отношениям, развивающимся между ними.

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Что является общим у них, так это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, бросить вызов сети альянсов и партнерств".

Детали: Кирби отметил, что Россия и Китай совершают действия, которые противоречат интересам национальной безопасности США, а также союзников и партнеров. И хотя Путин и Си демонстрируют стремление развивать свои отношения, они одновременно не могут похвастаться долгой историей этих отношений и высоким уровнем доверия.

В то же время, он отметил, что в Вашингтоне не были удивлены результатами встречи Путина и Си и продолжают внимательно следить за развитием отношений этих двух стран.

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Предыстория:

Кремлевский лидер Владимир Путин прибыл 15 мая в Пекин.

Лидер КНР во время пресс-конференции с Путиным заявил, что Китай и РФ выступают за политическое урегулирование войны в Украине, которую начала Россия под руководством Путина.

Путин на пресс-конференции во время визита в Китай 17 мая прокомментировал идею "олимпийского перемирия", предложенную Эмманюэлем Макроном, намекнув, что Москва ее не примет.

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