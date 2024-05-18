Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних вже можна завантажити

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 01:34
Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних вже можна завантажити
ілюстрація МОУ

У Міноборони у ніч на суботу запустили мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Джерело: радник міністра оборони Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Застосунок вже доступний для завантаження.

Реклама:

Для операційної системи IOS можна скачати ТУТ, а для Android ТУТ.

Передісторія: 

Теми: військовий облікмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
військовий облік
Необмежено придатні. Як хворих мобілізують до війська і що зміниться зі скасуванням обмеженої придатності
ТЦК повідомив про напад жінок на їхніх військових на Хмельниччині
МОЗ перевірило у Києві 10 ВЛК, виявило низку порушень
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: