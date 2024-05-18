Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних вже можна завантажити

У Міноборони у ніч на суботу запустили мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Джерело: радник міністра оборони Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Застосунок вже доступний для завантаження.

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Для операційної системи IOS можна скачати ТУТ, а для Android ТУТ.

Передісторія: