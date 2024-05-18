Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних вже можна завантажити
Субота, 18 травня 2024, 01:34
У Міноборони у ніч на суботу запустили мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Джерело: радник міністра оборони Кирило Тимошенко у Telegram
Деталі: Застосунок вже доступний для завантаження.
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Для операційної системи IOS можна скачати ТУТ, а для Android ТУТ.
Передісторія:
- Міноборони 17 травня презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК.
- 17 травня Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. При цьому військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.