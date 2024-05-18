Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать

В Минобороны в ночь на субботу запустили мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.

Источник: советник министра обороны Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Приложение уже доступно для загрузки.

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Для операционной системы IOS можно скачать ЗДЕСЬ, а для Android ЗДЕСЬ.

Предыстория: