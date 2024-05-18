Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать
Суббота, 18 мая 2024, 01:34
В Минобороны в ночь на субботу запустили мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.
Источник: советник министра обороны Кирилл Тимошенко в Telegram
Детали: Приложение уже доступно для загрузки.
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Для операционной системы IOS можно скачать ЗДЕСЬ, а для Android ЗДЕСЬ.
Предыстория:
- Минобороны 17 мая представило приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные ТЦК.
- 17 мая Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. При этом военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, считаются действительными до выдачи документа нового образца.