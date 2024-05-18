Харків: зросла кількість постраждалих від російських КАБів

Влада повідомила, що внаслідок російських ударів КАБами 17 травня постраждала вже 31 людина.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Внаслідок двох ударів КАБами по Шевченківському району Харкова 17 травня кількість постраждалих зросла до 31, ще троє загиблих.

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Увечері було відомо про 28 постраждалих.

Що передувало: 17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.