Харків: зросла кількість постраждалих від російських КАБів
Субота, 18 травня 2024, 08:31
Влада повідомила, що внаслідок російських ударів КАБами 17 травня постраждала вже 31 людина.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Внаслідок двох ударів КАБами по Шевченківському району Харкова 17 травня кількість постраждалих зросла до 31, ще троє загиблих.
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Увечері було відомо про 28 постраждалих.
Що передувало: 17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.