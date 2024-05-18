Харьков: возросло количество пострадавших от российских КАБов
Суббота, 18 мая 2024, 08:31
Власти сообщили, что в результате российских ударов КАБами 17 мая пострадал уже 31 человек.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: В результате двух ударов КАБами по Шевченковскому району Харькова 17 мая количество пострадавших возросло до 31, еще трое погибших.
Реклама:
Вечером было известно о 28 пострадавших.
Что предшествовало: 17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.