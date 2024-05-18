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Харьков: возросло количество пострадавших от российских КАБов

Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 08:31
Харьков: возросло количество пострадавших от российских КАБов
фото: гсчс

Власти сообщили, что в результате российских ударов КАБами 17 мая пострадал уже 31 человек.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: В результате двух ударов КАБами по Шевченковскому району Харькова 17 мая количество пострадавших возросло до 31, еще трое погибших.

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Вечером было известно о 28 пострадавших.

Что предшествовало: 17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.

Темы: Харьков
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