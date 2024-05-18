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Російські БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Роман ПетренкоСубота, 18 травня 2024, 08:47
Російські БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині
ДРОН "ШАХЕД", ФОТО СИЛ ОБОРОНИ ПІВДНЯ

У ніч на 18 травня Росія атакувала Полтавську область, пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Джерело: очільник Полтавщини Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За даними Проніна, постраждалих немає.

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Пряма мова: "Росіяни продовжують атакувати Полтавщину.

Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини".

Нагадаємо: У ніч на суботу Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 російських "Шахедів", які ворог запустив по Україні.

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Теми: Полтавська областьенергетика
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