Российские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
Суббота, 18 мая 2024, 08:47
В ночь на 18 мая Россия атаковала Полтавскую область, повредила энергетическую инфраструктуру.
Источник: глава Полтавщины Филипп Пронин в Telegram
Детали: По данным Пронина, пострадавших нет.
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Прямая речь: "Россияне продолжают атаковать Полтавскую область.
Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины".
Напомним: В ночь на субботу Воздушные силы ВСУ сбили 13 из 13 российских "Шахедов", которые враг запустил по Украине.