Удар КАБами по Харкову: кількість загиблих зросла до чотирьох

Четверта людина загинула через російський обстріл КАБами Харкова у п’ятницю 17 травня.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох.

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У лікарні помер 33-річний чоловік".

Деталі: За даними влади, 16 осіб лікуються на стаціонарі, з них двоє - у важкому стані.

Що передувало: 17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.