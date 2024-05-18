Удар КАБами по Харкову: кількість загиблих зросла до чотирьох
Субота, 18 травня 2024, 12:28
Четверта людина загинула через російський обстріл КАБами Харкова у п’ятницю 17 травня.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох.
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У лікарні помер 33-річний чоловік".
Деталі: За даними влади, 16 осіб лікуються на стаціонарі, з них двоє - у важкому стані.
Що передувало: 17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.