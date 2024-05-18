Удар КАБами по Харькову: количество погибших возросло до четырех

Четвертый человек погиб из-за российского обстрела КАБами Харькова в пятницу 17 мая.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "К сожалению, количество погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех.

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В больнице скончался 33-летний мужчина".

Детали: По данным властей, 16 человек лечатся в стационаре, из них двое - в тяжелом состоянии.

Что предшествовало: 17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.