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Удар КАБами по Харькову: количество погибших возросло до четырех

Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 12:28
Удар КАБами по Харькову: количество погибших возросло до четырех
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Четвертый человек погиб из-за российского обстрела КАБами Харькова в пятницу 17 мая.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "К сожалению, количество погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех.

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В больнице скончался 33-летний мужчина".

Детали: По данным властей, 16 человек лечатся в стационаре, из них двое - в тяжелом состоянии.

Что предшествовало: 17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.

Темы: Харьковобстрел
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