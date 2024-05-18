Росіяни влучили по авто під час евакуації з Вовчанська: є загиблі

Авто з цивільними під час евакуації потрапило під ворожий обстріл у Вовчанську, двоє людей загинули.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з Вовчанська.

Реклама:

Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл – 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці.

Дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.