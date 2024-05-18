Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне попали по авто во время эвакуации из Волчанска: есть погибшие

Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 15:40
Россияне попали по авто во время эвакуации из Волчанска: есть погибшие
deepstatemap

Авто с гражданскими во время эвакуации попало под вражеский обстрел в Вовчанске, два человека погибли.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на авто выехать из Вовчанска.

Реклама:

По дороге по городу они попали под вражеский обстрел - 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте.

Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

Темы: Харьковская областьэвакуацияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Харьковская область
Зеленский: на Харьковском направлении россияне ощутимо теряют пехоту и технику
Россияне обстреляли Волчанск: погибла женщина, 4 гражданских получили ранения
Зеленский ожидает, что наступление РФ на Харьковщине - это первая волна
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: