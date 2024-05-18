Россияне попали по авто во время эвакуации из Волчанска: есть погибшие

Авто с гражданскими во время эвакуации попало под вражеский обстрел в Вовчанске, два человека погибли.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на авто выехать из Вовчанска.

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По дороге по городу они попали под вражеский обстрел - 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте.

Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.