Россияне попали по авто во время эвакуации из Волчанска: есть погибшие
Суббота, 18 мая 2024, 15:40
Авто с гражданскими во время эвакуации попало под вражеский обстрел в Вовчанске, два человека погибли.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на авто выехать из Вовчанска.
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По дороге по городу они попали под вражеский обстрел - 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте.
Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.